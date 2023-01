Ciomageli, come alcoolice, pancreatite... Fara respiro la UPU, de Revelion

In prima zi din anul 2023 Unitatile de Primire a Urgentelor de la spitalele din Iasi au fost luate cu asalt. Au fost 213 prezentari in urgente intr-un interval de 24 de ore.Din cei 213 ieseni ajunsi la UPU de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, patru au venit aproapein coma alcoolica, cinci au avut rani in urma unor agresiuni fizice, iar opt au fost urgente datorate consumului excesiv de mancare. Altfel spus, cei opt au venit la spital din cauza pancreatitelor acute sau cronice acutizate. ... citeste toata stirea