Ciondaneli politice, chiar si in absenta primarului Chirica!

Consilierii USR si cei PSD s-au aratat indignati de mesajul adresat de liberali prin care acestia propuneau ca toate formatiunile politice reprezentate in CL Iasi sa participe la constructia bugetului orasului * cei amintiti considera invitatia la dialog drept o "directiva" a sefilor PNL Iasi de a nu interveni pe un proiect batut deja in cuieComponenta Consiliului Local al Municipiului Iasi a fost modificata. Ieri, in cadrul unei sedite extraordinare de indata, locul Anei Raluca Rosu (USR) in ... citeste toata stirea