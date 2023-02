Ciprian Paraschiv alaturi de Mircea Geoana, adjunctul NATO, in platforma Romania 2030

Ciprian Paraschiv, fostul presedinte de la Politehnica Iasi, a anuntat ca se alatura platformei "Romania 2030". "In toata cariera mea am facut parte numai din echipe puternice, care au atins tinte indraznete. Acum, plin de incredere, m-am alaturat unui proiect care are un obiectiv nobil, Saltul Istoric al Romaniei!", a postat Paraschiv pe Facebook.In postarea respectiva este inclus si un link catre Romania 2030. Presa centrala a scris in mai multe randuri ca, desi asocialtia "Romania 2030" nu ... citeste toata stirea