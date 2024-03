Circ la baletul Operei din Iasi. Balerinii cer de 4 luni demiterea sefei, aceasta ii ameninta cu instanta

Opera Nationala Romana din Iasi este zguduita de peste patru luni de zile de un scandal la nivelul corpului de balet, care a ajuns in cursul zilei de miercuri, 6 martie 2024, la faza de amenintari. Dupa ce mai bine de 15 balerini si balerine au protestat in mai multe forme, de la finalul lui 2023, impotriva sefei de la balet, Cristina Todi (FOTO JOS), aceasta le-a transmis in cursul zilei de miercuri o instiintare, printr-o casa de avocatura. In instiintarea respectiva balerinilor li s-a ... citește toată știrea