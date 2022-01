Circovii de iarna, inceputul Anastasiilor

Pe 16 ianuarie incep Circovii de iarna, o sarbatoare ce ii reuneste pe sfintii Petru, Antonie cel Mare, Atanasie si Chiril. Atanasiile, dupa cum mai este cunoscuta sarbatoarea in popor, inca mai sunt respectate in unele locuri de catre oamenii satului, care se tem ca altfel si-ar putea pune in pericol recoltele.In traditia populara sunt multe sarbatori dedicate naturii si animalelor. Un rol foarte important il au si predictiile. Dupa starea vremii din zilele in care se cinstesc ... citeste toata stirea