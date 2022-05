City-managerul bataus, chemat la raport in CL: ce face si cati bani ridica din bugetul Iasului?

Mai multi consilieri locali ii cer lui Mihai Chirica, pe care oficiala, date despre salariul si activitatea lui Petru Movila in functia de city-manager al Iasului, in care a fost desemnat de primar. Asta pentru ca niciuna din cele de mai sus nu au fost puse la dispozitie, cum ar fi fost normal, acesta fiind platit din banii iesenilor. Informatii neconfirmate oficial spun ca acesta ridica lunar circa 10.000 lei, in conditiile in care nu face mai nimic pentru oras, fiind zi de zi de gasit la ... citeste toata stirea