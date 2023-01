Ciuca si Ciolacu nu s-au prins in Hora Unirii de la Iasi, lasand loc la numeroase speculatii

Ziua de 24 Ianuarie s-a vrut sa fie la Iasi una chiar a unirii, desi alianta politica locala este pe dos decat la Bucuresti. Din actuala capitala au venit in fosta capitala mai-marii tarii, premierul liberal si seful social-democrat al Camerei Deputatilor, parca mai mult sa verifice daca supusii din provincie sunt cuminti si ascultatori, decat sa vada - daca tot s-au deplasat pana aici - cum merg lucrurile in realitate.Asa i-au vazut si iesenii stransi in Piata Unirii pe toti liderii politici, ... citeste toata stirea