CIUDAT Judecatorii pascaneni au sanctionat o fapta care nu mai este pedepsita de lege

Judecatorii din Pascani au luat o decizie cel putin discutabila in analiza unei plangeri impotriva unei amenzi. Desi fapta de care fusese acuzata ieseanca nu mai este pedepsita de lege, magistratii au considerat ca trebuie sa dea macar un avertisment. In zeci de alte cazuri similare, sentinta putea fi redusa la patru cuvinte: procesul-verbal se anuleaza.Letitia P. s-a intors in tara din Italia pe 28 decembrie anul trecut. La acea data, era in vigoare ordonanta de urgenta care impunea ... citeste toata stirea