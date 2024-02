CJ aloca 1 milioane de lei pentru sport

* suma record alocata de CJ Iasi pentru finantarea proiectelor societatii civile * in acest an, suma alocata de administratia judeteana pentru finantarea proiectelor din domeniul sportului este de un milion de leiConsiliului Judetean (CJ) Iasi a anuntat deschiderea apelului de proiecte in cadrul Programului privind acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul judetului pentru activitati nonprofit de interes judetean, in baza Legii nr. 350/2005, precum si pentru programe, proiecte si ... citește toată știrea