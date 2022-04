CJ aloca noi fonduri pentru reconstructia Filarmonicii "Moldova"

Din lipsa fondurilor, Filarmonica de Stat "Moldova" din Iasi a ajuns intr-o stare avansata de degradare. Acum, autoritatile cauta solutii de finantare, pe mai multe linii, pentru a acoperi in intregime lucrarile de reparatii. In momentul emiterii autorizatiei de construire, in anul 2021, valoarea totala a proiectului era de zece milioane de euro.Avand in vedere prevederile din Ghidul de finantare pentru Filarmonica de Stat "Moldova", Consiliul Judetean Iasi trebuie sa actualizeze documentatia ... citeste toata stirea