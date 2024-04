CJ Iasi investeste 119 milioane de lei in spitalele din subordine

Din bugetul judetului Iasi pe anul 2024, se investesc 119 milioane de lei in domeniul Sanatate, adica aproximativ 23% din valoarea totala a capitolului Dezvoltare, pentru cele 6 unitati medical pe care CJ le are in administrare.Aceasta suma se adauga investitiilor majore din fonduri europene care s-au derulat in ultimii trei ani sau care sunt in prezent in derulare.A fost modernizat complet Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii "Sf.Maria" si e aproape de finalizare noua Unitate de Primiri ... citește toată știrea