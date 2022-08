CJ Iasi se va ocupa de laptele si cornul elevilor din judet

* in judetul Iasi, de Programul pentru scoli vor beneficia 84.038 de scolari si prescolari din 554 de unitati de invatamant. Lista de produse contine mere, produse de panificane, lapte si produse lactateProiectul de hotarare privind aprobarea organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor si a contractelor de prestare a serviciilor va fi supus aprobarii plenului in sedinta de astazi, cand va fi aprobata si lista de produse distribuite in cadrul ... citeste toata stirea