CJ Iasi si-a desemnat echipa de conducere

* vicepresedintii Consiliului Judetean Iasi pentru mandatul 2024-2028 sunt aceiasi din mandatul trecut:Sorin Alexandru Afloarei si Marius Sorin DangaMarti, in cadrul sedintei de indata a Consiliului Judetean Iasi, consilierii judeteni au votat vicepresedintii pentru mandatul 2024-2028. Sorin Alexandru Afloarei si Marius Sorin Danga au fost reconfirmati pentru a-si exercita in continuare functia de vicepresedinte. "Ma bucur ca am reconfirmat, astazi, prin votul consilierilor judeteni, echipa ... citește toată știrea