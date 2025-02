CJ Iasi trimite 4 milioane de lei centrelor de zi din judet

* cea mai mare suma pe care o va trimite CJ Iasi unui centru de zi va ajunge in comuna Lungani, pentru Centrul de zi-copii din comunitatea de romi din satul Zmeu - 563 mii leiIn acest an, 11 unitati administrativ teritoriale din judet au solicitat Consiliului Judetean Iasi finantarepentru a continua activitatea in 15 centre de zi. Centrele apartin de unitatile administratic-teritoriale Aroneanu (Centru de zi pentru copiii din comuna Aroneanu), Ciurea (Centrul de zi pentru copiii aflati in ... citește toată știrea