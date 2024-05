Cladirea in care isi desfasoara activitatea DGASPC va deveni autonoma energetic!

Cladirea in care isi desfasoara activitatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) va deveni autonoma din punct de vedere energetic odata cu implementarea unui proiect care prevede achizitionarea si instalarea de panouri fotovoltaice.Intruniti in sedinta extraordinara, consilierii judeteni au aprobat in unanimitate depunerea spre finantare de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a unui proiect privind achizitionarea si instalarea ... citește toată știrea