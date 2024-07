Cladirea Prefecturii iesene va fi renovata, investitia ridicandu-se la 58 milioane de lei. Angajatii au inceput sa fie mutati intr-un imobil apartinand Universitatii Tehnice

Activitatea angajatilor din Prefectura Iasi va fi relocata temporara din aceasta luna, intr-un imobil care apartine Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi", cladirea in care functioneaza Institutia Prefectului urmand sa intre in renovare.Institutia Prefectului Iasi a anuntat joi ca angajatii au inceput deja mutarea din imobil, iar intreaga activitate va fi relocata temporar intr-un spatiu pus la dispozitie de Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, situat in Bulevardul Chimiei nr. ... citește toată știrea