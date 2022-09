Cladirile monument din Iasi nu vor mai fi iluminate dupa miezul noptii

Sistemul de iluminat arhitectural la monumentele istorice gestionate de autoritati publice va fi oprit pe parcursul noptii.O astfel de decizie a fost anuntata ieri de catre primarul Mihai Chirica, in incercarea de a reduce consumul in contextul unei prognozate crize energetice. Potrivit primarului, sistemul de iluminat arhitectural va functiona in fiecare zi pana la ora 24.00 in perioada sezonului rece, urmand ca, la finalul iernii, lucrurile sa revina la normal. "S-ar cheltui inutil 1,5 ... citeste toata stirea