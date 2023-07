O tanara a fost acuzata ca a jefuit firma la care lucra, in favoarea unui membru al clanului Corduneanu. Pe parcursul unei nopti, ea a scos de zeci de ori bani din aparate de pacanele, pentru ca acesta sa aiba cu ce juca in continuare. Speranta ca pana la urma va castiga, pentru a inapoia banii, nu s-a concretizat.In aprilie 2019, Marinela M. lucra ca gestionara la agentia Cotnari a King Club. Intr-o dupa-amiaza, putin dupa ora 16.00, in sala de jocuri a intrat Vasile Calin (Corduneanu). S-a ... citeste toata stirea