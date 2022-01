Classix Festival va avea loc la Iasi in februarie 2022

Cea de-a treia editie a Classix Festival va avea loc in perioada 13 - 19 februarie 2022 si se va desfasura in format hibrid (fizic si online), reunind peste 40 de personalitati internationale ale muzicii clasice din 14 tari la Iasi.Programul festivalului cuprinde 8 concerte de muzica clasica desfasurate in locatii precum: Palatul Culturii, Teatrul National "Vasile Alecsandri", Biblioteca Central Universitara "Mihai Eminescu", precum si o serie de evenimente conexe: un vernisaj, o proiectie de ... citeste toata stirea