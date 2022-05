Clementa cinica a magistratilor: reducere de cateva luni la o pedeapsa de opt ani

* impricinatul fusese condamnat pentru o foarte discutabila tentativa de omor calificat * provocat de victimele aflate in vadita stare de ebrietate, el a scos cutitasul pe care-l folosea in atelierul auto * dupa acel episod, inculpatul a avut repetate pierderi de memorie, iar victimele erau prea bete ca sa tina minte ce s-a intamplatRelatam, acum aproape un an, despre cum si-a nenorocit viata un tanar iesean din cauza unui moment de furie inexplicabila, fiind condamnat la opt ani de puscarie ... citeste toata stirea