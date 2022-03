Cloud-ul guvernamental este ingropat de Guvern, iar Romania poate pierde 500 de milioane euro din PNRR (P)

Guvernul actual dovedeste din nou ca nu are niciun fel de viziune si competente privind coordonarea si implementarea PNRR. Proiectarea si operationalizarea cloud-ului guvernamental este o piatra de moara pentru guvernul incompetentilor, care ignora cu buna stiinta opinia marilor companii de IT. Autoritatile statului joaca rolul transparentei si al consultarilor publice cu mediul IT, dupa care pune pe masa un OUG prin care vrea sa aloce cei 500 de milioane de euro exclusiv catre institutiile pe ... citeste toata stirea