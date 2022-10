Club de chimie deschis de un elev, la Liceul de Informatica

Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" Iasi a inaugurat clubul de chimie experimentala CHIMIPLY, initiat de elevul Pravat Calin George din clasa a XI-a F, olimpic national la disciplina Chimie inca din gimnaziu si de curand presedintele Consiliului Scolar al Elevilor din LIIS. Calin a obtinut anul trecut Mentiune Speciala la Olimpiada Nationala de Chimie. "Chimia m-a pasionat din primul moment in care am auzit de ea in clasa a VII-a. M-a fascinat sa combin anumite substante pentru a ... citeste toata stirea