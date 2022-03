Cluburile Rotary din Iasi s-au mobilizat pentru a sprijini refugiatii din Ucraina

In contextul crizei umanitare generate de razboiul din Ucraina, cele cinci cluburi Rotary din Iasi au demarat o initiativa rapida de consiliere si ajutor umanitar pentru refugiati, in cadrul campaniei "Rotary Helping Ukraine".Numai in prima saptamana, peste 2.200 de persoane, in special mame cu copii aflate in tranzit, au fost sprijinite prin traduceri, consiliere juridica, sprijin in achizitia de bilete de transport si cazare.Contextul international actual, generat de criza din Ucraina, a ... citeste toata stirea