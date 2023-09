Iasul pierde din ce in ce mai mult teren in fata oraselor din vestul tarii. Este indeajuns sa aruncam o privire pe contractele de lucrari de anvergura pe care le-a semnat fiecare municipalitate in primele opt luni ale anului. Diferentele sunt majore: Clujul si Oradea incep noi proiecte ambitioase de dezvoltare, Iasul stagneaza.Chiar daca scoatem din ecuatie metroul, al carui contract de lucrari a fost semnat in acest an, Clujul a inceput investitii cu o valoare de cinci ori mai mare fata de ... citeste toata stirea