Intr-o postare recenta pe retelele de socializare, directorul general regional al DRDP Iasi, Ovidiu Laicu spune ca, de peste 10 luni este supus unui proces hartuire la locul de munca, generat de o serie de "anonime". In linii mari, contestatarii spun despre Laicu ca a preluat de la sine putere dirigintia de santier la A7 dupa ce s-a numit singur inginer rezident senior, pentru a putea beneficia de sporurile care se acorda pentru implicarea in proiecte derulate cu fonduri europene. "In primul ... citeste toata stirea