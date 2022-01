Coada la ajutorul de inmormantare

Iesenii au asteptat intrarea in noul an pentru a solicita ajutoare de inmormantare majorate * cine a facut solicitare pentru atribuirea acestui tip de ajutor anterior datei de 31 decembrie a primit 5.380 lei * de la 1 ianuarie 2022 valoarea ajutorului de deces a urcat la 6.085 leiCasa Judeteana de Pensii Iasi s-a confruntat in aceste zile cu un flux crescut de solicitari pentru acordarea ajutorului de deces. Daca, inmedie, la Iasi decedeaza in fiecare luni in jur de 450 de persoane, la ... citeste toata stirea