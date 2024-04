Coada la peste!

* pretul pentru un kilogram de crap este de 30 de lei, in timp ce novacul, fitofagul si carasul se vand cu 15 lei pe kilogramLa magazinele cu peste proaspat si pescarii e forfota mare. Iesenii vor peste proaspat, asa ca de la primele ore ale diminetii se pun la rand. Unii asteaptata chiar si mai bine doua ore la coada!Din dorinta de a cumpara pestele cat mai proaspat oamenii s-au asezat la rand la pescarii. An de an inainte de creste si apetitul romanilor pentru peste. "Am luat caras si ... citește toată știrea