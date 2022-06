COCAINA: Crestere majora a numarului de soferi drogati in Iasi, remarcata si de medicii legisti

Fenomen ingrijorator remarcat de medicii legisti ieseni in urma controalelor facute de politistii la finalul saptamanii trecute: tot mai multi soferi consuma alcool sau chiar droguri inainte de a se urca la volan, fara sa se gandeasca la consecinte.Medicul legist Calin Scripcaru a precizat inclusiv in timpul sedintei de Consiliu Local care a avut loc zilele trecute ca in cea mai recenta garda au ajuns la Institutul de Medicina Legala (IML) foarte multi soferi pentru a recoltarea probelor ... citeste toata stirea