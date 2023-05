Judetul Iasi este astazi, 27 mai 2023, sub avertizare de Cod Galben de ploi abundente.Conform meteorologilor in intervalul orar 12:00-23:00 se vor inregistra instabilitate atmosferica accentuata, averse 20-25 l/mp, grindina, vant cu aspect de vijelie, descarcari electrice. Aproximativ aceeasi situatie va fi inregistrata si la nivel national. "In intervalul mentionat, local vor fi perioade cu ... citeste toata stirea