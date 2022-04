Cod Galben de vant la Iasi pana diseara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteo de tip cod galben de intensificari ale vantului, valabila si pentru judetul Iasi, dar si o atentionare meteo de temperaturi negative si bruma.La Iasi vor fi 14 grade ziua si 7 noapteaAstfel, in intervalul 13 aprilie, ora 10.00 - 13 aprilie, ora 20.00,judetul Iasi se afla sub cod galben de intensificari ale vantului.In intervalul mentionat, in Moldova, nordul Dobrogei si nord-estul Munteniei, temporar vantul va avea ... citeste toata stirea