Meteorologii au emis, duminica dimineata, o atentionare Cod galben de vant puternic ce vizeaza mai mult de jumatate din judetele tarii, care va intra in vigoare duminica dupa-amiaza.Potrivit specialistilor Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul 15 octombrie, ora 18:00 - 16 octombrie, ora 12:00, temporar, vantul va prezenta intensificari in sudul Transilvaniei si al Olteniei, in Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei si in sud-vestul si estul Munteniei, cu viteze de ... citeste toata stirea