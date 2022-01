Cod galben de vant puternic, valabil pana sambata seara. 5 grade Celsius la Iasi

Meteorologii au emis joi o informare de vant puternic valabila pana sambata seara in toata tara. In zonele montane si in nordul Moldovei informarea este insotita de un cod galben de vant puternic. Informarea este valabila in toata tara pana sambata, la ora 20.00. Pana atunci, vantul se va intensifica treptat, la inceput in zona de munte, iar din dimineata zilei de vineri local si in estul, sudul si centrul tarii. Vor fi rafale cu viteze in general de 45...55 km/h, mai mari in zona montana ... citeste toata stirea