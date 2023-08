ANM a anuntat ca, duminica, 20 de judete sunt sub cod portocaliu de canicula, iar numarul acestora va creste luni la 30, iar temperaturile vor atinge si 39 de grade. Printre judetele "portocalii" se va afla si Iasul timp de trei zileIn Maramures, vestul Transilvaniei, Crisana, Banat, sudul Olteniei si al Munteniei si in nord-estul Moldovei se vor inregistra temperaturi maxime in general de 37...39 de grade, iar minimele se vor situa intre 18 si 26 de grade, astfel incat disconfortul termic va ... citeste toata stirea