Cod portocaliu de furtuni in zonele deja inundate

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis Cod Portocaliu de furtuni pentru judetele Iasi si Vaslui, zone care au fost deja puternic afectate de ploile in exces de la acest sfarsit de saptamana.Cantitatile de apa care vor cadea in zona afectata de acest cod portocaliu vor depasi 30...35 l/mp, estimeaza meteorologii. In zona avertizata in ultimele ore s-au acumulat cantitati de 25...30 l/mp.Localitatile vizate de avertizarea Cod Portocaliu sunt:Judetul Iasi: Pascani, Targu Frumos, ... citește toată știrea