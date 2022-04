Cod portocaliu de ploi abundente in judetul Iasi pana maine dimineata

Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente, valabila pana vineri dimineata, in judetele Suceava, Botosani, Iasi, Neamt si Bacau, dar au restrans zona vizata de Codul galben de ploi si instabilitate atmosferica, la judete din Crisana, Transilvania, Maramures, Moldova si local in Muntenia.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizarea Cod galben privind cantitati insemnate de apa, local instabilitate atmosferica temporar accentuata, in vigoare de ... citeste toata stirea