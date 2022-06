COD PORTOCALIU in judetul Iasi

In zilele de joi (30 iunie) si vineri (01 iulie), local in zonele joase din Banat, Transilvania si Moldova valul de caldura va fi persistent, iar temperaturile (diurne si nocturne) se vor apropia de recordurile absolute ale perioadei. Dupa-amiaza se vor inregistra frecvent valori de 36...38 de grade, iar noaptea nu vor cobori in general sub 18...22 de grade si prin urmare disconfortul termic va fi accentuat.Esine cont de sfaturile noastre:* stai la umbra si evita expunerea la soare la orele ... citeste toata stirea