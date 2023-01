Colaborare a investigatorilor criminali din doua judete pentru prinderea unui hot ce a furat un telefon

Un hot voiajor a fost prins de catre politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi dupa un furt comis in luna noiembrie in municipiul Iasi. Hotul a fost retinut pentru 24 de ore de catre politisti."Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au depistat si condus la cercetari un barbat din judetul Botosani, banuit de comiterea unei fapte de furt, ce ar fi fost savarsita, pe raza municipiului Iasi, in cursul lunii noiembrie 2022. Din cercetarile ... citeste toata stirea