Colaborare externa a ISJ Iasi pentru elaborarea de ghiduri care sa foloseasca jocurile in activitatea didactica

Inspectoratul Scolar Judetean Iasi colaboreaza cu parteneri externi pentru realizarea unor jocuri educationale prin care valorifica patrimoniul local. Demersul educational propus de proiectul Erasmus+, intitulat "Playing and learning from the past", pune in echipa profesori de istorie si specialisti in informatica, pentru realizarea unei aplicatii pe care elevii o pot accesa cu ocazia diverselor vizite pe care le desfasoara in orasul Iasi, in cadrul unor proiecte extrascolare.Activitatea va ... citeste toata stirea