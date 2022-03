Colecta Caritas Iasi pentru refugiatii ucraineni: cum poate ajuta orice iesean

Caritas Iasi desfasoara o colecta continua pentru ajutorarea refugiatilor din Ucraina care au fugit de razboi si au ajuns provizoriu pe teritoriul Romaniei, in regiunea judetului Iasi.In colaborare cu Episcopia Romano-Catolica din Iasi, Centrul Diecezan Caritas a trecut de prima etapa in care a strans orice fel de produse de la oricine putea dona si solicita o serie de produse specifice, necesare refugiatilor, care pot fi puse la dispozitie de catre toti iesenii. Acestea vor fi stranse in ... citeste toata stirea