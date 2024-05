Colegiul "Garabet Ibraileanu" va fi reabilitat termic cu fonduri din PNRR

* prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5: "Valul Renovarii", Primaria Municipiului Iasi are mai multe proiecte in derulare care vizeaza reabilitarea termica a 21 de cladiri din cadrul a 14 unitati scolare * valoarea totala a celor 14 proiecte este de peste 129 milioane de leiProiectul de modernizare a cladirii Colegiului National "Garabet Ibraileanu" a fost avizat favorabl de Ministerul Educatiei, lucrarile in valoare de 10.459.614,11 lei urmand sa fie finantate prin ... citește toată știrea