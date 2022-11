Colegiul I.C. Stefanescu, partener cu scoli din alte trei tari intr-un proiect european

Colegiul Tehnic "Ioan C. Stefanescu" din Iasi este partener intr-un proiect Erasmus+ de constientizare a rolului procesului de invatare si a modului de asimiliare a cunostintelor.Acesta se numeste "Improve yourself, diversify your future profession" si se desfasoara pana in luna august a anului urmator. Este finantat de Comisia Europeana, iar partenerii de proiect sunt scoli din Polonia, Italia si Ungaria.In cadrul proiectului, in perioada 17-21 octombrie 2022, zece elevi si patru profesori ... citeste toata stirea