Colegiul Medicilor condamna agresiunile asupra cadrelor medicale din spitale

Colegiul Medicilor din Romania a publicat o scrisoare deschisa ca urmare a incidentului petrecut zilele trecute la un spital din Fetesti, cand medicul de garda a fost agresat in timpul unei investigatii medicale.Acestia au subliniat ca, in momentul de fata, in Romania exista o ruptura intre corpul medical si o parte a societatii, lucru care duce la o criza grava in intelegerea relatiei medic-pacient."Constatam diverse atitudini, diverse mesaje care duc si conduc la o degradare constanta a ... citeste toata stirea