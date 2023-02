Colegiul Medicilor din Romania vine cu noi propuneri care sa permita despagubirea pacientului in baza unei intelegeri amiabile inca din faza de pre-litigiu, in caz de malpraxis

In cadrul dezbaterilor publice lansate de catre Colegiul Medicilor pe tema gestionarii greselilor medicale in Romania, care au continuat astazi in Aula Alexandru Braescu a Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T.Popa" din Iasi, participantii au discutat o serie de propuneri menite sa introduca posibilitatea intelegerii amiabile intre medic, societatea de asigurare emitenta a politei de malpraxis si pacient si sa permita despagubirea acestuia inca din faza de pre-litigiu, fara ca acest ... citeste toata stirea