Colegiul Medicilor: In urmatorii 5 ani va fi un deficit foarte mare de personal in asistenta medicala primara

Colegiul Medicilor din Romania (CMR) solicita suplimentarea numarului de locuri la rezidentiat pentru specialitatea medicina de familie. Acestia atrag atentia asupra faptului ca in acest an au fost scoase la rezidentiat doar 321 de locuri pentru medicina de familie, fiind un numar insuficient fata de necesarul efectiv existent la nivel national.Se aproximeaza ca in urmatorii 5 ani aproximativ 3.000 de medici de familie vor atinge varsta de pensionare. "Este extrem de important sa se ... citeste toata stirea