Colegiul National "Costache Negruzzi" Iasi, in anul 127. Istorie, vocatie, destin, sub semnul excelentei

Luna octombrie 2022 inseamna o noua sarbatoare negruzzista, o alta fila din cronica unei scoli cu istorie si destin nobil, fondata in anul 1895, sub denumirea de Liceul Internat, conceputa cu o anume viziune - "sa devina un adevarat model pentru studiile noastre secundare", din initiativa lui Spiru Haret, pe atunci Inspector General al Scolilor, dar si prin demersurile lui Take Ionescu, Ministrul Cultelor si al Instructiunii Publice.Scoala se defineste, astfel, printr-o traditie care ... citeste toata stirea