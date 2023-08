Primaria a desemnat castigatorul licitatiei pentru reabilitarea Colegiului Pedagogic "Vasile Lupu". In cazul in care nu vor exista contestatii la procedura, municipalitatea poate semna contractul de lucrari la inceputul saptamanii viitoare.Conform primarului Mihai Chirica, castigatorul este o asociere de firme conduse de Grup Constructii Est, companie ieseana care are in portofoliu si alte proiecte de restaurare a unor monumente istorice. Printre altele, firma a reabilitat Catedrala Catolica ... citeste toata stirea