Un tanar de 24 de ani are probleme mari cu legea dupa ce s-a urcat baut la volan, apoi politistii au sesizat si ca nu are permis de conducere. Tanarul era beat crita, iar politistii l-au tinut o noapte in arest."In noaptea de 27 octombrie, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Miroslava au oprit pentru control un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, care se deplasa DJ 248A, in localitatea Domnita. In urma verificarilor efectuate in baza de date a rezultat ca acesta nu ar ... citeste toata stirea