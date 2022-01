Colonel model in unitate, tiran violent cu familia? Un caz din instanta

Seful Serviciului de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Iasi ar putea sa fie dat afara din sistem, in urma unui proces cu fosta sotie si copilulUnul dintre cei mai titrati jandarmi din Iasi ar putea fi pus in situatia de a-si cauta alt loc de munca. Seful Serviciului de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean, lt.col. Antonio Sitaru, a fost acuzat de fosta sotie de violenta in familie. In prima instanta, Tribunalul Militar iesean l-a condamnat pe ... citeste toata stirea