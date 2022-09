Comandantul Aeroclubului Iasi a murit in timpului unui antrenament in Polonia

Un campion roman de parasutism si-a pierdut viata in timpului unui antrenament. Sorin Constantin Enghel, comandantul Aeroclubului Teritorial Iasi, se afla in Polonia si pregatea pentru stabilirea unui nou record european.Era instructor de parasutism de cel mai inalt nivel si avea la activ peste 3.600 de salturi. "Colegul si prietenul nostru Sorin Constantin E. s-a stins astazi din viata intr-un tragic accident de parasutism, in Polonia, unde se antrena pentru a pune voalura tricolora intr-o ... citeste toata stirea