Comisia de Urbanism a avizat PUZ-ul pentru construirea Spitalului Integrat de Boli Respiratorii

Acesta urmeaza sa fie ridicat pe amplasamentul actualei Sectii Clunet a Spitalului de Pneumoftiziologie * spitalul va avea o capacitate de 400 de paturi, din care 30 pentru ingrijiri paleative pneumologiceMembrii Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local au aprobat in sedinta de ieri, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea Spitalului Integrat de Boli Respiratorii Iasi, care urmeaza sa fie ridicat in Bucium. "In sedinta Comisiei de urbanism si ... citeste toata stirea